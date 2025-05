Oculus共同創業者として知られるパルマー・ラッキー氏の防衛技術企業「Anduril」がMetaと提携し、アメリカ軍向けのXRハードウェアの設計・構築・配備を行うと発表しました。Oculusは2014年にMetaに買収され、その後にMetaのAR/VR研究部門であるReality Labsに吸収されたという経緯があるため、ラッキー氏にとってはかつての古巣と再び一緒に仕事をすることになります。Anduril and Meta Team Up to Transform XR for the American