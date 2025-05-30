U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇU-20ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ëÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤Ï30Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÎÁÈ¹ç¤»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¶¯¹ë¹ñ¤È¿¿·õ¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®⾧¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÇÎ×¤àº£Âç²ñ¤Ç³«ºÅ¹ñ¤Î¥Á¥ê¤Î¤Û¤«¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥¨¥¸¥×¥È¤ÈÆ±¤¸A¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á¥±Û´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³«ºÅ¹ñ¤Î¥Á¥ê