■ZEROBASEONEギュビンが抜群スタイルで受賞に感謝 【写真】「ほぼ脚ですごい」と話題のZB1ギュビン ZEROBASEONE(ゼロベースワン)のKIM GYU VIN(キム・ギュビン)の最新ショットがInstagramで公開され、脚の長さに注目が集まっている。 ZEROBASEONEは5月29日、Kアリーナ横浜にて行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 Presented by ZOZOTOWN』に出演。「THE PLATINUM」「PERFORMANCE OF THE YE