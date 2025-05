女優の黒木メイサが30日までに、自身のインスタグラムを更新。28日に37歳の誕生日を迎えたことを報告した。黒木は「今年も笑顔で誕生日を過ごすことが出来たことに感謝!」と投稿し、弾けるような自然体な笑顔が印象的なショットを披露。友人たちとの写真も載せ「ここにいる皆様いつも優しく見守ってくれてありがとう」と感謝をつづった。ストーリーズでも花とケーキの写真に「Thank you for all the birthday wishes Leve