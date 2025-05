△園子温氏5月27日(火)、東京・丸の内の日本外国特派員協会にて、映画監督の園子温氏らが、『Fighting back against accusations of sexual impropriety by Sion Sono, Film director』(映画監督・園子温による性的不正行為の告発への反撃)と題した記者会見を行った。園氏に関しては、2022年ごろからSNSや複数の週刊誌において、性加害疑惑が取りざたされてきた。中でも、2022年4月に掲載された週刊誌『週刊女性』と『週刊女性