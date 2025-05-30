DCドラマ「ピースメイカー」でクリエイターを務めるジェームズ・ガンが、シーズン2終盤に「とびきりビッグなカメオ出演」を予告している。 「ピースメイカー」は、映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）に登場した、平和のためなら殺しも厭わない矛盾を抱えるサイコ・ヒーローの戦いと葛藤を描くシリーズ。シーズン1の時点では