1990年にリリースされた『WON’T BE LONG』が170万枚の売り上げを記録。バブル時代の音楽シーンを席巻した『バブルガム・ブラザーズ』のブラザー・コーン(69)は、芸能界屈指の遊び人としても知られた。70歳という節目を前に、著書 『WON’T BE LONG バブルと泳いだ人生』 で、波乱の人生を振り返る。「宵越しのカネは持たない」中学生の時から夜の街で遊び歩いていたわけだから、WON’T BE LONGがヒットしてからも生活が大きく変