○経済統計・イベントなど ０８：３０日・失業率 ０８：３０日・有効求人倍率 ０８：３０日・東京都区部消費者物価指数 ０８：５０日・鉱工業生産（速報値） ０８：５０日・商業動態統計 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・２年物利付国債の入札 １０：３０豪・小売売上高 １０：３０豪・住宅建設許可件数 １４：００日・新設住宅着工戸数 ２１：００独・消費者物価指
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