【日本】 雇用統計（4月）08:30 予想2.5%前回2.5%（完全失業率) 予想1.26倍前回1.26倍（有効求人倍率) 東京消費者物価指数（5月）08:30 予想3.5%前回3.4%（生鮮食料品除くコア・前年比) 鉱工業生産（速報値）（4月）08:50 予想-1.5%前回0.2%（前月比) 予想0.2%前回1.0%（前年比) 【豪州】 小売売上高（4月）10:30 予想0.3%前回0.3%（前月比) 【ユーロ圏】