日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』(7月スタート、毎週土曜21:00〜)に、“占拠シリーズ”の前作から比嘉愛未、ソニン、瀧内公美、ぐんぴぃ(春とヒコーキ)が、引き続き出演することが発表された。(左から)ソニン、比嘉愛未、瀧内公美、ぐんぴぃ櫻井翔が刑事 武蔵三郎を演じる同シリーズは、23年の『大病院占拠』、24年の『新空港占拠』に続き、今作が第3弾。比嘉は、三郎の妻で心臓外科医の武蔵裕子、ソニンは警視庁刑事部BCCT管理官