6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¡¦ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦G?¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤ÎÌ´¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤·¤â¤¬Æ´¤ì¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Þ¤Ç6²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÄ©¤à¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Âè4²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇºÆ¤Ó°Î¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÄ©¤à¡ÈÀ¤³¦¤ÎÌ¾¼ê¡É¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥ì¡¼¥óµ³¼ê¡£Îò»ËÊÑ¤¨¤¿¡ª69Ç¯