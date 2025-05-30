DeNA¡¢À¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿±¦ÏÓ¥«¥Ö¥¹¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥­¡¼Åê¼ê¤òDFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Ø¥Í¥·¥¹¡¦¥«¥Ö¥ì¥éÅê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£31ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥­¡¼¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢5·î24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¡£Æ±ÆüÅÐÈÄ¤·¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏDeNA¤ËºßÀÒ¤·¡¢18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ4¥Û¡¼¥ë¥É1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.57¤òµ­Ï¿¤·