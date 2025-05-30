¾¾Â¼º»Í§Íý¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¤Ë¡Ö¡Ú¥ß¥·¥å¥é¥ó¡ÛÂç¿Íµ¤Å¹¤ÎÀäÉÊ¥éー¥á¥ó Ramen Break Beats¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æ°²è¤Ï¡¢¾¾Â¼¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥éー¥á¥ó¤È¤Ï²¿¤«¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¥éー¥á¥ó¹¥¤­É¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢Ìµ¸À¤Ç´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¥éー¥á¥ó¤òÓµ¤ë¡Ë º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìµþÌÜ¹õ¶è¤Ë¤¢¤ëRamen Break Beats¡£¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥é