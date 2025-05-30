¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ¹ßÎ×¤À¡££Ç£Ì£Å£Á£Ô¤ËÈ¿ÌÜ¤¹¤ë¡ÖÈ¿£Ç£Ì£Å¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤òÎ¨¤¤¤ë²Ï¾å?¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼?Î´°ì¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó²½¤·¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ê¤³¤È¤ò¸ýÁö¤Ã¤¿¡£²Ï¾å¤¬¹õËâ½Ñ¤Ë½é¤á¤Æ¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤Î¤Ï£²£±Æü¡££²£µÆü¤ÎÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤ë£Ã£É£Í£Á¤Î¥Ò¥¶¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ°úÂà¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¼öëÇ¤ò¾§¤¨¤¿¡£¤À¤¬ÅöÆü¡¢£Ã£É£Í£Á¤Ï¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤ª¤êÈ¿£Ç£Ì£Å¤Îº´Æ£¡ù·Ã°ì¤¬¥á¥Æ¥ª¥é¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë²Ï¾å¤Ï¡Ö¼ö¤¤¤ÏÀ®¸ù