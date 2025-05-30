µþºåÅÅµ¤Å´Æ»µþÄÅÀþ¡¦¾å±ÉÄ®¡½¤Ó¤ï¸ÐÉÍÂçÄÅ´Ö¤ÎÊ»ÍÑµ°Æ»¤òÁö¤ëµþºå800·Ï¡Êµ­¼Ô»£±Æ¡Ë¡Ú¤¤¤Þ¤äµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤â¡Û¼ÖÂÎ¥«¥é¡¼¤¬¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö³¥Çò¡×¡Ö´¢°Â¡×¤Î3¿§¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î800·Ï¡£¹Ô¤­Àè¤â¡ÖµþÅÔ»ÔÌò½êÁ°¡×¡ÖÉÍÂçÄÅ¡×¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤âÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡¢»³³ÙÅ´Æ»¡¢ÃÏ²¼Å´¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÓÃæ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤µÞ¸ûÇÛ¡¦µÞ¶ÊÀþ¤¬Ï¢Â³¡ªµþºåÅÅµ¤Å´Æ»¤ÎµþÄÅÀþ¤ÏµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¤Î¸æÎÍ¡Ê¤ß¤µ¤µ¤®¡Ë±Ø¤È¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Î¤Ó¤ï¸ÐÉÍÂç