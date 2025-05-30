¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¡Á¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¸µHKT48¤Ç½÷Í¥¤ÎÌð¿áÆà»Ò(23)¤¬¥í¥±ÊÛÅö¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¶¥í¥ó¥°¤Ê¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£28Æü¤ËÊ¸²½ÊüÁ÷¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÌð¿áÆà»Ò¤Î¥ì¥³¥á¥ó!¡×¤Ç¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¡Á!¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÊç½¸¡£Ìð¿á¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¡Á¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Þ¤»¤ó¡ªÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë20cmº«ÉÛ¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊüÁ÷Á°¤ËX¤ÇÀë¸À¤·¡¢¥í¥±ÊÛÅöNo.1¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë´î»³ÈÓÅ¹¤ÎÊÛÅö¤«¤é20¥»¥ó¥ÁÄ¶¤Îº«ÉÛ¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È