¡ÖËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¡×¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(26)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ºµÙ¤ËÆþ¤ëÀèÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆþ¼ÒÁ°¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¡£µîÇ¯¤«¤éÆ±¤¸ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿µ×ÉÚ·Ä»Ò¥¢¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£2¿Í¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶á¤¯¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«