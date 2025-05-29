¹õÌÜ¤ÎÉôÊ¬¤¬ÀÄ¤¬¤«¤ê¡Ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¶¶ËÜ»ÖÊæ(57)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÎÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ã¤Æ¤«¡¢¡¢¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¢ÌÜ¤¬ÀÄ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Ã¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É×¤Î¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¡¦¥¿¥«(68)¤Î¼Ì¿¿¡£¹õÌÜ¤ÎÉôÊ¬¤¬ÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë1Ëç¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢ÌÜ¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Á´ã²Ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¼¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢ÌÜ¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÌÜ¤¬ÀÄ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Ã¡×ÌÜ¤Ë?°ÛÊÑ?¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤