サザンオールスターズが29日、6年ぶりとなる全国ツアー『サザンオールスターズLIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の千秋楽を東京ドームで開催。アンコールを含む28曲を熱演した。【写真】熱気が伝わってくる…サザンオールスターズ6年ぶりの全国ツアー『THANK YOU SO MUCH』の模様午後6時30分、東京ドームの客電が落ちると約5万人の拍手が一斉に湧き上がり、ライブはスタートした。サポート陣に続き、野沢秀行、関口和