【見逃し配信】ファンダム｜https://youtu.be/AYThZ8VD40s 無傷の3連勝で毎日杯を制し、ダービーでの戴冠を狙うファンダム。この馬を管理する辻哲英調教師は、開業5年目で初めて大舞台に管理馬を送り込む。 辻調教師が競馬と出会ったのは小学生の時。あのアイドルホースたちの走りが辻少年に与えた衝撃とは！？ ＜日本ダービー2025 いま頂点へ＞日本ダービーを100倍楽しむための