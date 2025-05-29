¿ï°Õ·ÀÌó¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÎÂç¼ê¾®Çä¶È¼Ô¤Ø¤Î°ú¤­ÅÏ¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Í½ÌóÈÎÇä¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¡Ä¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ønews every.¡Ù¤ÎÎë¹¾Æà¡¹¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¿©¤Ù¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡þ¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¤ª»®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì2024Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤Ç¤¹¡£Îë¹¾Æà¡¹¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¹á¤ê¤À¤±¤Ç4¼ïÎà¡¢°ã¤¦¡£¸ÅÊÆ½­¤Î¤è¤¦¤Ê½­¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤³