俳優の奥平大兼（２１）が２９日、都内で行われた主演映画『か「」く「」し「」ご「」と「』（３０日公開）の公開前夜祭イベントにＷ主演の出口夏希（２３）、共演のＡぇ！ｇｒｏｕｐ・佐野晶哉（２３）、菊池日菜子（２３）、早瀬憩（１７）らと登場した。同作のキャッチコピーにちなみ、純度１００％の涙があふれ出してしまうものを問われると、佐野が「『大空と大地の中で』純度１００％の涙があふれ出す」と松山千春の名曲