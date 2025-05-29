【見逃し配信】サトノシャイニング｜https://youtu.be/DiPgR3W1g9k 1933年の牧場開設以来、数々の名馬たちをターフに送り出してきた下河辺牧場。今年、牧場悲願のダービー制覇に挑むのは、サトノシャイニング。 その活躍の裏には、育成改革に取り組んだホースマンたちの挑戦の日々があった。 ＜日本ダービー2025 いま頂点へ＞日本ダービーを100倍楽しむための特別番組。79