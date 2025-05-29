◇セ・リーグ阪神ｰDeNA（2025年5月29日甲子園）阪神の先発・デュプランティエは今季最長の7回まで投げるも、5安打を浴びて自己ワーストの4失点を喫した。1―1の7回2死満塁で代打・宮崎に痛恨の押し出し四球を与え勝ち越しを許した。続く石上には左前への2点適時打を浴び、悪い流れを断ち切れなかった。