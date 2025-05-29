¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖG-SHOCK presents THE MOMENT¡×¡ÊËè½µ¶âÍË17:00¡Á17:25¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¡á¡ÈMOMENT¡Ê¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ë ¡É¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢30Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥²¥¹¥È¤Ï¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦GRP (¥¸¡¼¥¢¡¼¥ë¥Ô¡¼)¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ