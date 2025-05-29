ディリゲントは、仏HerculesのモーターライズドDJコントローラー「DJControl Inpulse T7 Premium Edition」の販売を開始した。価格は、139,700円。仏HerculesのモーターライズドDJコントローラー「DJControl Inpulse T7 Premium Edition」「DJControl Inpulse T7 Premium Edition」は、仏Herculesが提供するモーターライズドDJコントローラー。アナログターンテーブルの感覚をリアルに再現しており、7インチサイズのVinylレコード