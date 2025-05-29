5月29日、『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 Presented by ZOZOTOWN』が開催され、受賞を前に豪華アーティストがレッドカーペットに勢揃い。HANAが全員揃って登場した。 （関連：【写真あり】HANA、オールブラック衣装で『ASEA 2025』レッドカーペットに登場！） 本アワードにはHANAのほか、timelesz、aespa、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、＆TEAM、Xdinary Heroesなど日韓のアーテ