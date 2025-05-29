¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥¢¥¸¥¢±óÀ¬½éÀï¤ÇASEAN¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÎÊÖÅú¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSPORTbible¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥â¥ê¥à¤Ï¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¹¥¤­¤À¡£Èà¤é¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤Î°ì¸À¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Î¼ºË¾¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÆ±»æ¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¥Ð¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á