ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¡Ö³ØÀ¸¡¦¸òÎ®Ë¬Ìä³Ø¼Ô¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSEVP¡Ë¡×»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢Æ±Âç³Ø¤Î³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Êç½¸¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤Î¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂçÎ±³ØÀ¸¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Êç½¸»ñ³Ê¼è¾Ã¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¤Î³Ø¶È·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ò°ì»þÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿