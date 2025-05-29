5月25日、7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」のRYOKI（リョウキ）こと三山凌輝が、7月5日をもって、BE:FIRSTとしての活動を休止することを発表した。同時に、所属事務所からの独立も発表している。「事の発端は、4月23日、『文春オンライン』での報道です。三山さんが、登録者数85万人の人気YouTuber『Rちゃん』こと大野茜里さんと婚約破棄していたといいます。ふたりが恋に落ちたのは2021年、BE:FIRSTデビューからわずか4カ月後