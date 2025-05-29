²£¹ËÂç¤ÎÎ¤ÂçÁêËÐ¤ÎÂè75Âå²£¹Ë¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ½Ð¿È²£¹ËÃÂÀ¸¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿Âç¤ÎÎ¤¤¬29Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ë¿´¶­¤äÊúÉé¤ò¸ì¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤À¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò´Ó¤¯·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï29Æü¤Ë¿¿¿·¤·¤¤¹Ë¤òÄù¤á¡ÖÂÎ¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¡¢º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£30Æü¤ËÈäÏª¤¹¤ëÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç¤Î±ÀÎµ·¿ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ë¸þ¤±¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£½éÆü¤«¤éÇòÀ±³¹Æ»¤ò¿Ê¤ó¤À²Æ¾ì½ê¸åÈ¾Àï°Ê¹ß¡¢¾º¿Ê¸å