Samsungが2025年5月28日に、自社端末向けUI「One UI 8」のベータプログラムを開始したことを発表しました。これにより、7月にリリース予定のGalaxy Z Fold 7やGalaxy Flip 7に搭載されるセキュリティフォルダ機能の生体認証の強化や、セキュリティフォルダを非表示にする機能などが明らかになりました。Samsung Launches One UI 8 Beta Program: The First-Generation Upgrade Starting With the New Galaxy Foldables - Samsung G