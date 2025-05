5月28日にKアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』にて、timeleszが「ASIA THE PLATINUM」に輝いた。【映像】菊池風磨が明かした「いい匂いがする」メンバー 「ASIA THE PLATINUM」賞に輝いたtimeleszは、IVE・レイから名前が呼びあげられると、一同驚いたように立ち上がり深々とお辞儀、ガッツポーズを見せるメンバーやファンに手を振るメンバーなどそれ