Âç¿À¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µÆÉÇäµð¿Í·³¤Î¸µÌÚÂç²ð¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Îµå»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2¿Í¤Îµå»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ëÂç¿À¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡ÃË¤Î»î¹ç¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é´ÑÀï¤¹¤ëÉã¡¦¸µÌÚ¤È¤½¤ÎÊì* * * * * * *Á°²ó¡ÖÌîµåÊì¤ÎÄ«¤ÏÁá¤¤¡£±ó¤¤µå¾ì¤Ø¤Î±óÀ¬¤ÇÄ«2»þÈ¾µ¯¤­¡¢3»þÈ¾½ÐÈ¯¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ò¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ó¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Ï¤³¤Á¤éÀä¶«¡¢ÌåÀä¡¢ÁÖ²÷¡¢¶²ÉÝ¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÊËèÆü¡£±Í²ð¤¬Ãæ³Ø3Ç¯¤Ë