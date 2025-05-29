◆イースタン・リーグ巨人―ロッテ（２９日・ＺＯＺＯマリン）巨人は２９日、イースタン・ロッテ戦のスタメンを発表した。２５日に出場選手登録を抹消された堀田賢慎投手が先発。２軍降格後初登板で喜多隆介捕手とバッテリーを組む。ドラフト１位・石塚裕惺内野手は「１番・遊撃」で先発出場する。以下、巨人のスタメン。１番・遊撃石塚２番・中堅オコエ３番・右翼岡田４番・三塁ティマ５番・ＤＨ大城