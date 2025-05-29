¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-DeNA¡Ê29Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ËÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø¡¢4°Ì¡¦DeNA¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ½ç¤Ï1ÈÖ¤Ë5»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î·¬¸¶¾­»ÖÁª¼ê¡¢2ÈÖ¤Ë11»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï3ÈÖ¡¦º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¡¢4ÈÖ¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¡¢5ÈÖ¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¡£¤½¤·¤Æ6ÈÖ¡¦»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¡¢7ÈÖ¡¦»°¿¹Âçµ®Áª¼ê¡¢8ÈÖ¡¦ÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¡¢9ÈÖ¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ç¤¹¡£ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ïº£µ¨8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·