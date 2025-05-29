中国では、6月7〜9日に2025年全国統一大学入試が実施されます。教育部が28日に発表したところによると、今年の受験者数は全国で1335万人となり、昨年の1342万人より7万人減少し、2017年以来8年ぶりの減少となりました。これについて、上海市にある同済大学教育政策研究センターの張端鴻主任は、教育政策の調整が大学入試の受験者数の減少につながっているとみています。張主任によると、今年、一部の受験生は職業教育の「技能高等