◇プロ野球セ・リーグ 阪神-DeNA（29日、甲子園球場）4連勝を狙う首位・阪神のスタメンが発表されました。打順は1番に近本光司選手が入り、2番の中野拓夢選手はDeNA戦の打率が.395と高打率。クリーンアップは3番・森下翔太選手、4番・佐藤輝明選手、5番・大山悠輔選手。そして6番・ヘルナンデス選手、7番・木浪聖也選手、8番・坂本誠志郎選手、9番・デュプランティエ投手となっています。先発のデュプランティエ投手は今季6試合に