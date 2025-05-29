女性ラッパー・ちゃんみな（２６）がプロデュースする新人ガールズグループ「ＨＡＮＡ」が２９日、横浜市内で行われた「ＡＳＩＡＳＴＡＲＥＮＴＥＲＴＡＩＮＥＲＡＷＡＲＤＳ２０２５ｉｎＪＡＰＡＮＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＺＯＺＯＴＯＷＮ」に出演。Ｋ―ＰＯＰ、Ｊ―ＰＯＰアーティストらと本番前のレッドカーペットを歩いた。ＨＡＮＡはオーディション番組から誕生した７人組。この日の会場は、今年１月メ