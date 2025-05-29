◆パ・リーグ西武―楽天（２９日・ベルーナドーム）【楽天】１（左）小森、２（二）小深田、３（一）浅村、４（指）フランコ、５（三）村林、６（遊）宗山、７（右）中島、８（捕）太田、９（中）辰己、▽投＝ハワード【西武】１（中）西川、２（遊）源田、３（指）中村剛、４（一）ネビン、５（右）長谷川、６（左）平沢、７（三）外崎、８（捕）古賀悠、９（二）児玉、▽投＝武内