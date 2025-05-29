桜島で6日ぶりに爆発的噴火が発生しました。29日午後3時37分、桜島の南岳山頂火口で爆発的噴火が発生しました。中量以上の噴煙が火口から1500mの高さまで上がり、南西の鹿児島市谷山方向に流れました。しています。 鹿児島市鴨池の県庁付近では、白い車が灰色に見えるほどの「灰雨」となりました。桜島降灰予報（定時） ２９日１５時から３０日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が