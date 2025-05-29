毎年6月から7月にかけて、霞が関の中央省庁の幹部人事が発令される。中でも「トランプ関税」に揺れる経済産業省には例年以上の注目が集まっていて、事務次官候補には“本命”がいる一方で、関税交渉の行方次第では“番狂わせ”も起こりうる状況なのだ。今年の人事は「凪」か「時化」か――。省内外の様々な力学が、現在進行形でせめぎ合っている。（桜井燈／ジャーナリスト）＊＊＊今年夏の経済産業省の幹部人事が霞が関界隈