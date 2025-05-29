通貨オプションボラティリティー再び１週間に需要高まる、短期変動に備えて USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK12.119.298.387.53 1MO11.358.158.507.45 3MO11.028.009.117.62 6MO10.747.759.457.72 9MO10.497.619.587.76 1YR10.367.559.717.86 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.729.469.