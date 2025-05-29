◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（２９日・甲子園）【ＤｅＮＡ】１（中）桑原、２（二）牧、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（右）度会、６（捕）山本、７（三）三森、８（遊）石上、９（投）ジャクソン【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（左）森下、４（右）佐藤輝、５（一）大山、６（三）ヘルナンデス、７（遊）木浪、８（捕）坂本、９（投）デュプランティエ