[ペジノク（スロバキア） ２９日 ロイター] - スロバキアの特別刑事裁判所は２９日、中央銀行のカジミール総裁に対し、汚職の罪で有罪判決を言い渡した。罰金２０万ユーロ（約２２万５６２０ドル）の支払いを命じ、応じない場合は禁錮１年が科される。検察当局によると、カジミール氏は財務相を務めていた２０１２─１９年に、税務手続きで便宜を図ってもらう目的で、当時の国税庁長官に４万８０００ユーロの賄賂を渡したとさ