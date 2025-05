16人組ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEが29日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』のレッドカーペットイベント2日目に登場した。【集合ショット】オーラやば!ブラックスーツで勢ぞろいしたTHE RAMPAGETHE RAMPAGE from EXILE TRIBEは、統一感のあるスーツスタイルで登場。16人がずらりと並び、圧巻のオーラを放った。写真撮