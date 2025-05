「カルピス THE RICH」アサヒ飲料は、「カルピス THE RICH」を中味とパッケージを刷新し、6月3日から発売する。「カルピス THE RICH」は、乳原料をリッチに使用した「カルピス」とのこと。北海道産乳原料(全乳原料中、北海道産乳原料を98%使用)を使用するとともに北海道産ミルク(全乳原料中、北海道産乳原料を98%使用)を加えることで、やさしくて濃厚な味わいに仕立てた。仕事の休憩など、ほっと一息つきたい時にぴったりと