Number_iの活動におよそ1年間密着したドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』(読み:ザワン ワットイズナンバーアイ)全4話が、6月27日よりPrime Videoにて独占配信される。 (関連:【画像あり】ドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』場面写真) 2023年10月に東京ドームでの結成が発表され、2024年元旦にデビューしたNumber_i。同番組は、2024年5月からおよそ1年に