女優の松本まりか(40)が、28日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」(水曜後11・00)に出演。学生時代に聴いていた“青春ソング”を明かした。浜田雅功と小室哲哉が結成した「H Jungle with t」の「WOWWARTONIGHT〜時には起こせよムーヴメント〜」や山崎まさよしの「One more time,One more chance」などの曲を挙げた中、松本は「不動の1位」として映画「タイタニック」の主題歌、セリーヌ・ディオンの「My