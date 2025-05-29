ASUS製の家庭用および小規模オフィス用ルーター数千台が、国家または十分な資金力を持った脅威アクターにより、再起動やファームウェア更新を回避できるステルス性の高いバックドアを作られる攻撃を受けていることが明らかになりました。GreyNoise Discovers Stealthy Backdoor Campaign Affecting Thousands of ASUS Routershttps://www.greynoise.io/blog/stealthy-backdoor-campaign-affecting-asus-routersThousands of Asus r
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